В Москве жертвами пожара стали шесть человек

При пожаре в Москве погибли шесть человек. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает телеканал «Россия 24».

«В ходе тушения и проведения аварийно-спасательных работ в бытовом строении были обнаружены тела шести погибших в результате пожара и один пострадавший», — рассказал в эфире телеканала начальник 22-го пожарно-спасательного отряда столицы Сергей Балунин.

Он также отметил, что пострадавшего отправили в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

В главном управлении МЧС по Москве уточнили, что сигнал о пожаре по адресу улица Складочная, д 1 зафиксирован в 02:35.

«По данному адресу происходило загорание в бытовке на пустыре на общей площади около 12 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных подразделений бытовка уже была полностью охвачена огнем», — рассказали спасатели.

Полностью возгорание ликвидировали в 02:39.