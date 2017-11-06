В США среди погибших от пуль техасского стрелка была беременная женщина

Среди прихожан баптистской церкви в американском городе Сазерленд-Спрингс, которых расстрелял, по последним данным, Девин Келли, была беременная женщина. Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на международное агентство Associated Press.

Один из прихожан церкви рассказал, что среди убитых была его кузина Кристал Холкомбе, молодая женщина была беременна.

Согласно последним данным, во время стрельбы в американском городе Сазерленд-Спрингс погибли 26 человек, еще 20 пострадали.

Некоторое время назад сообщалось, что устроивший стрельбу в Техасе Девин Келл ранее был судим за нападение на жену и ребенка в 2012 году.



Фото Reuters