В Амурской области потерпел крушение самолет Ан-2

В Приамурье разбился самолет, борт выполнял частный рейс в Хабаровский край, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию исполняющей обязанности главы Селемджинского района Ларисы Асадчей.



Второй пилот в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Самолет потерпел крушение в районе поселка Экимчана Амурской области.

«Самолет летел заказным рейсом в село Удское Хабаровского края. Я сама сейчас была на месте аварии, где работают все оперативные службы, в том числе МЧС, полиция, администрация аэропорта Экимчан. Самолет, как меня проинформировали на месте, взлетел, сделал круг и, видимо, по причине какой-то поломки развернулся, чтобы сеть обратно на взлетно-посадочную полосу», — сообщила собеседник «Интерфакса».

Она также уточнила, что пилоты не дотянули до взлетно-посадочной полосы около ста метров, и самолет упал между домами. В самолете находились два человека, без пассажиров.

«Просто повезло, что не упал на дома. Один член экипажа успел выскочить, а второй был в самолете, когда тот загорелся», — сообщила Лариса Асадчая.



Фото @ Flickr/ Dmitry Terekhov