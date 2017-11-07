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Журналисты НТВ и «Звезды» получили ранения в Сирии

Главная Происшествия
Москва
05:38 7 Ноября 2017
сирия, телеканал, журналисты, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Журналисты телеканалов НТВ и «Звезда» получили ранения в Сирии, сообщает в понедельник, 6 октября, пресс-служба министерства обороны. Их жизни находятся вне опасности, отметили в ведомстве.

Уточняется, что журналисты работали в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор в момент, когда произошел подрыв управляемого фугаса.

Ранения получили сотрудники НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов и журналисты телеканала «Звезда» Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский, а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра.

Пострадавшие были эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим», врачи оказали им необходимую помощь. Жизни журналистов и военнослужащих ничего не угрожает.

«Мы внимательно следим за судьбой наших коллег — корреспондента НТВ Ильи Ушенина и оператора Тимура Воронова. Наши ребята живы, и это главное. Сейчас для нас самое важное, чтобы они скорее вернулись домой», — прокомментировали в пресс-службе НТВ.


Фото из twitter НТВ

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