Журналисты НТВ и «Звезды» получили ранения в Сирии

Журналисты телеканалов НТВ и «Звезда» получили ранения в Сирии, сообщает в понедельник, 6 октября, пресс-служба министерства обороны. Их жизни находятся вне опасности, отметили в ведомстве.

Уточняется, что журналисты работали в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор в момент, когда произошел подрыв управляемого фугаса.



Ранения получили сотрудники НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов и журналисты телеканала «Звезда» Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский, а также пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра.

​Пострадавшие были эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим», врачи оказали им необходимую помощь. Жизни журналистов и военнослужащих ничего не угрожает.

«Мы внимательно следим за судьбой наших коллег — корреспондента НТВ Ильи Ушенина и оператора Тимура Воронова. Наши ребята живы, и это главное. Сейчас для нас самое важное, чтобы они скорее вернулись домой», — прокомментировали в пресс-службе НТВ.



Фото из twitter НТВ