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Самолет в Приамурье потерпел крушение из-за отказа двигателя

Главная Происшествия
Москва
08:12 7 Ноября 2017
падение, самолет, приамурье, компания
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Амурской области самолет Ан-2 начал резко снижаться за 600 метров до взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно жестко приземлилось в районе Покровского ключа, сообщает агентство ТАСС.

Как сообщила помощник благовещенского транспортного прокурора Юлия Горкина, причиной падения самолета Ан-2 в поселке Экимчан региона стал отказ двигателя.

«Через десять минут (после взлета) послышался гул в самолете, двигатель работал нестабильно, с хлопками. За 600 метров до взлетно-посадочной полосы аэропорта произошел отказ двигателя, самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа», — рассказала Юлия Горкина.

Ан-2 во вторник, 7 ноября, должен был совершить частный грузовой рейс из поселка Экимчан в Хабаровский край. На борту самолета не было пассажиров, находились только члены экипажа. При крушении один пилот погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Согласно данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, разбившийся АН-2 принадлежал компании «Зодиак—групп» из Владивостока. На момент падения его арендовала авиакомпания «Дальтрансаэро». ТАСС сообщает, что произошедшее в «Зодиак-групп» не комментируют. 

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