Руководителя УФАС Крыма обнаружили мертвым

Руководителя крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофея Кураева обнаружили мертвым, об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении СКР.



Тело Тимофея Кураева нашли у него дома.

Обо всех подробностях произошедшего будет известно позже.

Глава крымского УФАС Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. Он закончил Московский государственный университет путей сообщения и Всероссийскую академию внешней торговли. Работал в органах внутренних дел. Возглавил УФАС в 2014 году.