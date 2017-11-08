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Руководителя УФАС Крыма обнаружили мертвым

Главная Происшествия
Москва
11:31 8 Ноября 2017
скр, глава, уфас, тело, крым, расследование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Руководителя крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофея Кураева обнаружили мертвым, об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении СКР.

Тело Тимофея Кураева нашли у него дома.

Обо всех подробностях произошедшего будет известно позже.

Глава крымского УФАС Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. Он закончил Московский государственный университет путей сообщения и Всероссийскую академию внешней торговли. Работал в органах внутренних дел. Возглавил УФАС в 2014 году.

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