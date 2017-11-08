Руководителя УФАС Крыма обнаружили мертвым

Руководителя крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофея Кураева обнаружили мертвым, об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении СКР.
Тело Тимофея Кураева нашли у него дома.
Обо всех подробностях произошедшего будет известно позже.
Глава крымского УФАС Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. Он закончил Московский государственный университет путей сообщения и Всероссийскую академию внешней торговли. Работал в органах внутренних дел. Возглавил УФАС в 2014 году.