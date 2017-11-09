В ООН предупреждают о возможной гибели от голода миллионов жителей Йемена

По заявлению заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, в Йемене может наступить крупнейший массовый голод за последние десятилетия. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Заместитель генсека также заявил, что в этой стране могут быть миллионные жертвы голода в том случае, если возглавляемая Саудовской Аравией коалиция не позволит доставлять гуманитарную помощь в Йемен.

Некоторое время назад представители коалиции объявили о закрытии всех йеменских портов после пуска ракеты по Эр-Рияду.

Из-за закрытия портового сообщения, службы Организации объединенных наций не смогли доставить гуманитарный груз в страну.

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