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В ООН предупреждают о возможной гибели от голода миллионов жителей Йемена

Главная Происшествия
Москва
05:44 9 Ноября 2017
саудовская, оон, йемен, аравия, местные, жители, гибель
Автор: Sibnovosti.ru
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По заявлению заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, в Йемене может наступить крупнейший массовый голод за последние десятилетия. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Заместитель генсека также заявил, что в этой стране могут быть миллионные жертвы голода в том случае, если возглавляемая Саудовской Аравией коалиция не позволит доставлять гуманитарную помощь в Йемен.

Некоторое время назад представители коалиции объявили о закрытии всех йеменских портов после пуска ракеты по Эр-Рияду.

Из-за закрытия портового сообщения, службы Организации объединенных наций не смогли доставить гуманитарный груз в страну.

Фото © AFP 2017/ Mohammed Huwais

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