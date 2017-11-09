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В Ярославской области после ДТП скончался водитель автобуса

Главная Происшествия
Москва
06:43 9 Ноября 2017
авария, трасса, дети, водитель, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Водитель экскурсионного автобуса погиб после аварии с грузовиком в Ярославской области. Врачи не смогли спасти мужчину, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию пресс-секретаря главного управления МЧС по Ярославской области Михаила Зверева.

«Водитель автобуса, перевозившего детей из Екатеринбурга, скончался в Ростовской ЦРБ в ночь на четверг. Погибшему было 40 лет, он из Ярославля», сказал пресс-секретарь.

Авария произошла на 194 км трассы М8 «Холмогоры». Автобус, в котором находились дети, ехал в тур по «Золотому кольцу России» из Москвы в Ярославль. Пассажиры были из Екатеринбурга. В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что в автобусе находились дети из трех городских школ, всего 44 человека, включая 38 детей.

О пострадавших сообщалось, что их от 14 до 20 человек. По данным главного управления МЧС по Ярославской области, 13 детей и водитель доставлены в больницу. Водитель находится в тяжелом состоянии.

Позже сообщили, что к вечеру среды, 8 ноября, были госпитализированы 16 детей и двое взрослых. Одна девочка доставлена в больницу в Ярославль. Водитель автобуса в тяжелом состоянии в Ростове.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту аварии.

Как сообщает пресс-службы минтранса России, Ространснадзор проведет проверку перевозчика автобуса, попавшего в ДТП под Ярославлем.

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