К месту обрушения дома в Ижевске прибыли более 100 спасателей из соседних регионов

100 человек из Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС находятся на месте обрушившегося жилого дома в Ижевске. Спасатели помогут разобрать завалы, сообщает в пятницу, 10 ноября, корреспондент агентства «Интерфакс».

Уточняется, что спасатели прибыли из Уфы, Казани и Набережных Челнов.

Они уже сняли самую опасную плиту, которая оставалась от крыши над подъездом. Вокруг дома работает полиция, территория по-прежнему оцеплена, в городе перекрыты несколько близлежащих проезжих частей.

Психологи и работники скорой помощи рассказывают о том, что многие жители того подъезда просто чудом остались живы, сообщает агентство «Интерфакс».

«Одна пара, уже в годах, вышла в магазин, расположенный неподалеку. Не успели они до него дойти, как произошло обрушение», — рассказывает психолог, работающая на месте обрушения.

Спасатели приносят в центр обнаруженных и уцелевших при взрыве квартирах кошек.

В результате обрушения подъезда жилого дома в Ижевске погибли пять человек, еще трое пострадали.