СК завел дело на жителя обрушившегося в Ижевске дома

Следственный комитет возбудил уголовное дело на жителя обрушившегося в Ижевске дома. Мужчину по фамилии Копытов обвиняют в убийстве по мотивам личной неприязни. Об этом сообщили федеральный СМИ.

В СК заявили, что «у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова», ему будет назначена психиатрическая экспертиза. При этом в ведомстве не рассказали других подробностей. Пока неизвестно, чье именно убийство планировал задержанный. Сообщается, что мужчина проживал в квартире вместе с матерью. Женщина осталась жива.

Напомним, 9 ноября в Ижевске из-за взрыва бытового газа обрушился угловой подъезд 9-этажного дома. При обрушении погибли семь человек. Еще девять человек находятся в больнице. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.