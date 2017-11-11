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СК завел дело на жителя обрушившегося в Ижевске дома

Главная Происшествия
Москва
09:32 11 Ноября 2017
происшествия, обрушение, дом, спасение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело на жителя обрушившегося в Ижевске дома. Мужчину по фамилии Копытов обвиняют в убийстве по мотивам личной неприязни. Об этом сообщили федеральный СМИ. 

В СК заявили, что «у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова», ему будет назначена психиатрическая экспертиза. При этом в ведомстве не рассказали других подробностей. Пока неизвестно, чье именно убийство планировал задержанный. Сообщается, что мужчина проживал в квартире вместе с матерью. Женщина осталась жива. 

Напомним, 9 ноября в Ижевске из-за взрыва бытового газа обрушился угловой подъезд 9-этажного дома. При обрушении погибли семь человек. Еще девять человек находятся в больнице. Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура по погибшим.

 

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