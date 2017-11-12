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Пассажиров эвакуировали с Курского вокзала после сообщения о минировании

Главная Происшествия
Москва
08:25 12 Ноября 2017
происшествия, москва, вокзал, эвакуация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Более 50 человек эвакуировали из здания Курского вокзала после анонимного звонка. Неизвестный сообщил о минировании. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс». 

Курский вокзал обследовали кинологи с собаками, однако угроза оказалась ложной. Никаких опасных предметов в здании обнаружено не было. 

11 ноября посетителей нескольких торговых центров, кафе и кинотеатров пришлось эвакуировать в Ярославе. Неизвестные также сообщили о минировании по телефону. Оперативники обследовали места массового скопления людей, однако угроза не подтвердилась. 

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