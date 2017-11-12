Пассажиров эвакуировали с Курского вокзала после сообщения о минировании

Более 50 человек эвакуировали из здания Курского вокзала после анонимного звонка. Неизвестный сообщил о минировании. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс».

Курский вокзал обследовали кинологи с собаками, однако угроза оказалась ложной. Никаких опасных предметов в здании обнаружено не было.

11 ноября посетителей нескольких торговых центров, кафе и кинотеатров пришлось эвакуировать в Ярославе. Неизвестные также сообщили о минировании по телефону. Оперативники обследовали места массового скопления людей, однако угроза не подтвердилась.