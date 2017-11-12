Циклон оставил без света 12 тысяч жителей Сахалина

Из-за непогоды на Сахалине жители 17 поселков и крупных городов, включая Южно-Сахалинск, остались без электричества. Главными причинами повреждения линий стали обледенение проводов и сильный ветер.Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сахалинэнерго».
В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что во всех населенных пунктах есть резервные дизельгенераторы. На данный момент влияние циклона уже ослабевают, а специалисты ведут восстановительные работы.
«С 09.00 12 ноября открыт проезд на дороге «Южно-Сахалинск-Оха». Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Аэропорт Южно-Сахалинска, железная дорога Сахалинской области функционируют без ограничений. Также имеются частичные отключения электроснабжения в населенных пунктах и частично в Южно-Сахалинске. В восстановительных работах задействованы 17 бригад ОАО «Сахалинэнерго»», — говорится в сообщении.