Циклон оставил без света 12 тысяч жителей Сахалина

Из-за непогоды на Сахалине жители 17 поселков и крупных городов, включая Южно-Сахалинск, остались без электричества. Главными причинами повреждения линий стали обледенение проводов и сильный ветер.Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сахалинэнерго».

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что во всех населенных пунктах есть резервные дизельгенераторы. На данный момент влияние циклона уже ослабевают, а специалисты ведут восстановительные работы.