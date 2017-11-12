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Циклон оставил без света 12 тысяч жителей Сахалина

Главная Происшествия
Москва
09:00 12 Ноября 2017
происшествия, погода, циклон
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из-за непогоды на Сахалине жители 17 поселков и крупных городов, включая Южно-Сахалинск, остались без электричества. Главными причинами повреждения линий стали обледенение проводов и сильный ветер.Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сахалинэнерго». 

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что во всех населенных пунктах есть резервные дизельгенераторы. На данный момент влияние циклона уже ослабевают, а специалисты ведут восстановительные работы.

«С 09.00  12 ноября открыт проезд на дороге «Южно-Сахалинск-Оха». Все объекты жизнеобеспечения  функционируют в штатном режиме. Аэропорт  Южно-Сахалинска, железная дорога Сахалинской области функционируют без ограничений. Также имеются частичные отключения электроснабжения в населенных пунктах и частично в Южно-Сахалинске. В восстановительных работах задействованы 17 бригад ОАО «Сахалинэнерго»», — говорится в сообщении.

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