В Иране жертвами мощного землетрясения стали более 60 человек

В Иране произошло мощное землетрясение. Его жертвами стал не менее 61 человек, 300 человек пострадали. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные Associated Press и иранских властей.

Количество пострадавших и погибших уточняется.

По данным агентства IRNA, в западных и центральных районах Ирана произошли массовые отключения электричества, начались перебои с мобильной связью. Большое количество жилых домов обрушились и пошли трещинами.

Наиболее сильно пострадала провинция Керманшах на границе с Ираком, где был зафиксирован эпицентр землетрясения магнитудой 7,2, оно произошло в воскресенье вечером, 12 ноября.



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