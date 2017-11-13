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В Иране число жертв выросло до 330 человек

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Москва
12:40 13 Ноября 2017
иран, ирак, граница, погибшие, землетрясение
Автор: Sibnovosti.ru
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Число погибших при землетрясении на границе Ирана и Ирака увеличилось до 328 человек, сообщает в понедельник, 13 ноября, агентство «Интерфакс», ссылаясь на иранское телевидение.

Также почти 2500 человек получили ранения разной степени тяжести.

Некоторое время назад сообщалось, что о гибели в результате подземных толчков не менее 211 местных жителей.

Американские сейсмологи сообщали, что магнитуда землетрясения составила 7,3. Особенно серьезно пострадала провинция Керманшах на границе с Ираком. Сильные подземные толчки произошло на границе двух стран в воскресенье вечером, 12 ноября.

Фото © AFP 2017/ ISNA/ Pouria Pakizeh 

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