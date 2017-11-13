В Иране число жертв выросло до 330 человек

Число погибших при землетрясении на границе Ирана и Ирака увеличилось до 328 человек, сообщает в понедельник, 13 ноября, агентство «Интерфакс», ссылаясь на иранское телевидение.

Также почти 2500 человек получили ранения разной степени тяжести.

Некоторое время назад сообщалось, что о гибели в результате подземных толчков не менее 211 местных жителей.

Американские сейсмологи сообщали, что магнитуда землетрясения составила 7,3. Особенно серьезно пострадала провинция Керманшах на границе с Ираком. Сильные подземные толчки произошло на границе двух стран в воскресенье вечером, 12 ноября.



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