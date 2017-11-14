14 ноября
Россия
59.18
 
€ 68.92
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Летевший за пострадавшими детьми самолет экстренно сел в Якутске

Главная Происшествия
Москва
05:36 14 Ноября 2017
пострадавшие, самолет, мчс, дети, якутия, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Самолетом МЧС детей госпитализируют в Москву. Сейчас в тяжелом состоянии дети находятся в Анадыре, они серьезно пострадали во время пожара.

Самолет «Сухой Суперджет 100» санитарной авиации МЧС России вылетел из Москвы в Анадырь. Планируется, что борт доставит в клиники столицы пострадавших при пожаре детей. Сейчас борт пережидает непогоду в Якутии, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные аэропорта Якутска.

«Аэропорт Анадыря временно закрыт по погодным условиям, сильный ветер. Рейсы отложены. Ждем улучшения. Самолет МЧС сел на запасной аэродром в Якутске», — рассказал представитель аэропорта.

Согласно данным МЧС России, санитарный самолет заберет из Анадыря двоих тяжелобольных детей. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, уточняет «Интерфакс».

Уточняется, что спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

В течение полета пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» минздрава России и психолог МЧС России.

Пострадавших жителей Анадыря для специализированного лечения доставят в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского.

Пожар произошел в многоквартирном доме в столице Чукотки в воскресенье, 12 ноября. Тогда пострадали семь человек, в том числе четверо детей в возрасте от 4-х до 14 лет.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Происшествия

Новости Москвы: В Иране число жертв выросло до 330 человек

В Иране число жертв выросло до 330 человек

13.11.2017
Россия

Травмы получили 2500 человек

Новости Москвы: В Иране жертвами мощного землетрясения стали более 60 человек

В Иране жертвами мощного землетрясения стали более 60 человек

13.11.2017
Россия

В результате подземных толчков пострадали еще 300 человек

Новости Москвы: Циклон оставил без света 12 тысяч жителей Сахалина

Циклон оставил без света 12 тысяч жителей Сахалина

12.11.2017
Россия

Стихия уже начинает ослабевать

Новости Москвы: Пассажиров эвакуировали с Курского вокзала после сообщения о минировании

Пассажиров эвакуировали с Курского вокзала после сообщения о минировании

12.11.2017
Россия

Здание вокзала обследовали кинологи

Новости Москвы: СК завел дело на жителя обрушившегося в Ижевске дома

СК завел дело на жителя обрушившегося в Ижевске дома

11.11.2017
Россия

Мужчину подозревают в совершении убийства

Новости Москвы: В Ижевске при обрушении жилого дома погиб ребенок

В Ижевске при обрушении жилого дома погиб ребенок

10.11.2017
Россия

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина

Новости Москвы: К месту обрушения дома в Ижевске прибыли более 100 спасателей из соседних регионов

К месту обрушения дома в Ижевске прибыли более 100 спасателей из соседних регионов

10.11.2017
Россия

Спасатели сняли самую опасную плиту от крыши над подъездом

Новости Москвы: В Ярославской области после ДТП скончался водитель автобуса

В Ярославской области после ДТП скончался водитель автобуса

09.11.2017
Россия

Водитель автобуса перевозил детей из Екатеринбурга

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.