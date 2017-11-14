Летевший за пострадавшими детьми самолет экстренно сел в Якутске

Самолетом МЧС детей госпитализируют в Москву. Сейчас в тяжелом состоянии дети находятся в Анадыре, они серьезно пострадали во время пожара.

Самолет «Сухой Суперджет 100» санитарной авиации МЧС России вылетел из Москвы в Анадырь. Планируется, что борт доставит в клиники столицы пострадавших при пожаре детей. Сейчас борт пережидает непогоду в Якутии, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные аэропорта Якутска.

«Аэропорт Анадыря временно закрыт по погодным условиям, сильный ветер. Рейсы отложены. Ждем улучшения. Самолет МЧС сел на запасной аэродром в Якутске», — рассказал представитель аэропорта.

Согласно данным МЧС России, санитарный самолет заберет из Анадыря двоих тяжелобольных детей. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, уточняет «Интерфакс».

Уточняется, что спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

В течение полета пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» минздрава России и психолог МЧС России.

Пострадавших жителей Анадыря для специализированного лечения доставят в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского.

Пожар произошел в многоквартирном доме в столице Чукотки в воскресенье, 12 ноября. Тогда пострадали семь человек, в том числе четверо детей в возрасте от 4-х до 14 лет.