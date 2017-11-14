Горнолыжник из Франции погиб во время тренировки в горах Канады

В канадских горах погиб французский горнолыжник Давид Пуассон. Трагедия произошла во время тренировки, сообщает накануне, 13 ноября, международное агентство Reuters.

Спортсмен, которому было 35 лет, разбился при спуске с горы на горнолыжном курорте Накиска.

В 2013 году Пуассон стал обладателем бронзовой медали в скоростном спуске на чемпионате мира в городе Шладминг в Австрии.

Спортсмен выступал на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и Олимпиады-2014 в Сочи, а также на четырех чемпионатов мира.

11 ноября в Непале погиб российский и советский альпинист и бейсджампер Валерий Розов, ему было 52 года. Он скончался во время прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях.