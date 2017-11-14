14 ноября
Россия
59.18
 
€ 68.92
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Горнолыжник из Франции погиб во время тренировки в горах Канады

Главная Происшествия
Москва
08:30 14 Ноября 2017
канада, горнолыжник, погиб, франция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В канадских горах погиб французский горнолыжник Давид Пуассон. Трагедия произошла во время тренировки, сообщает накануне, 13 ноября, международное агентство Reuters.

Спортсмен, которому было 35 лет, разбился при спуске с горы на горнолыжном курорте Накиска.

В 2013 году Пуассон стал обладателем бронзовой медали в скоростном спуске на чемпионате мира в городе Шладминг в Австрии.

Спортсмен выступал на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и Олимпиады-2014 в Сочи, а также на четырех чемпионатов мира.

11 ноября в Непале погиб российский и советский альпинист и бейсджампер Валерий Розов, ему было 52 года. Он скончался во время прыжка на крыле с горы Ама-Даблам в Гималаях.

Происшествия

Новости Москвы: Летевший за пострадавшими детьми самолет экстренно сел в Якутске

Летевший за пострадавшими детьми самолет экстренно сел в Якутске

14.11.2017
Россия

Борт со спасателями направлялся в Анадырь, где двое детей находятся в тяжелом состоянии после пожара

Новости Москвы: В Иране число жертв выросло до 330 человек

В Иране число жертв выросло до 330 человек

13.11.2017
Россия

Травмы получили 2500 человек

Новости Москвы: В Иране жертвами мощного землетрясения стали более 60 человек

В Иране жертвами мощного землетрясения стали более 60 человек

13.11.2017
Россия

В результате подземных толчков пострадали еще 300 человек

Новости Москвы: Циклон оставил без света 12 тысяч жителей Сахалина

Циклон оставил без света 12 тысяч жителей Сахалина

12.11.2017
Россия

Стихия уже начинает ослабевать

Новости Москвы: Пассажиров эвакуировали с Курского вокзала после сообщения о минировании

Пассажиров эвакуировали с Курского вокзала после сообщения о минировании

12.11.2017
Россия

Здание вокзала обследовали кинологи

Новости Москвы: СК завел дело на жителя обрушившегося в Ижевске дома

СК завел дело на жителя обрушившегося в Ижевске дома

11.11.2017
Россия

Мужчину подозревают в совершении убийства

Новости Москвы: В Ижевске при обрушении жилого дома погиб ребенок

В Ижевске при обрушении жилого дома погиб ребенок

10.11.2017
Россия

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Татьяна Демина

Новости Москвы: К месту обрушения дома в Ижевске прибыли более 100 спасателей из соседних регионов

К месту обрушения дома в Ижевске прибыли более 100 спасателей из соседних регионов

10.11.2017
Россия

Спасатели сняли самую опасную плиту от крыши над подъездом

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.