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В Хабаровском крае после крушения самолета возбуждено уголовное дело

Главная Происшествия
Москва
08:40 15 Ноября 2017
пострадавшие, самолет, крушение, край, хабаровский, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В СКР возбудили уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае, об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на сайт Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК России — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», об этом сказано в официальном сообщении.

По предварительной информации, в авиакатастрофе погибли три пассажира и два члена экипажа сообщении.

Пассажирский самолет L-410, потерпевший крушение на территории Хабаровского края, следовал по маршруту Хабаровск Николаевск-на-Амуре Нелькан. «Самолет пропал с радаров при заходе на посадку в 2 км от аэропорта п. Нелькан Аяно-Майского района», — сказано в официальном сообщении регионального МЧС.

Некоторое время назад сообщалось о гибели шести человек. Выжила девочка четырех лет. Ее госпитализировали.

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