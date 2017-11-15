В Хабаровск доставят выжившего после падения самолета ребенка

Вертолет с врачами на борту полетит за пострадавшей при падении самолета в Нелькане девочкой, об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Согласно предварительным данным, пострадавшего при падении самолета ребенка доставят в краевую клинику в Хабаровске.

По данным информационного агентства, в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в Нелькан направляют также самолет с группой спасателей на борту.

Самолет Л-410, принадлежавший федеральному государственному унитарному предприятию «Хабаровские авиалинии», выполнял рейс из Хабаровска. Борт разбился при заходе на посадку в селе Нелькан в Аяно-Майском районе. По информации местной администрации, в самолете находились семь человек — пять пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, и два члена экипажа. Шесть человек погибли, выжила только маленькая девочка.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.