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В Хабаровск доставят выжившего после падения самолета ребенка

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Москва
10:53 15 Ноября 2017
ребенок, спасение, самолет, врачи, крушение, госпитализация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Вертолет с врачами на борту полетит за пострадавшей при падении самолета в Нелькане девочкой, об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Согласно предварительным данным, пострадавшего при падении самолета ребенка доставят в краевую клинику в Хабаровске.

По данным информационного агентства, в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в Нелькан направляют также самолет с группой спасателей на борту.

Самолет Л-410, принадлежавший федеральному государственному унитарному предприятию «Хабаровские авиалинии», выполнял рейс из Хабаровска. Борт разбился при заходе на посадку в селе Нелькан в Аяно-Майском районе. По информации местной администрации, в самолете находились семь человек пять пассажиров, среди которых четырехлетний ребенок, и два члена экипажа. Шесть человек погибли, выжила только маленькая девочка.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

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