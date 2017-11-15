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В Хабаровском крае местные жители не дали загореться потерпевшему крушение самолету

Главная Происшествия
Москва
13:35 15 Ноября 2017
крушение, хабаровск, пожар, местные, жители
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В поселке Нелькан местные жители не дали начаться пожару в упавшем самолете. Пожар мог возникнуть после крушения воздушного судна, об этом сообщает заместитель председателя правительства региона министр промышленности и транспорта края Сергей Ивашкин.

«По информации директора аэропорта, это все происходило у него на глазах, (...) ориентировочно в 13:10 (по местному времени) самолет на удалении 800 метров от взлетно-посадочной полосы накренился на левый борт, потом на правый борт и совершил крушение. Видевшие это нельканцы сразу добежали до места крушения, отсоединили аккумулятор и предотвратили пожар, потому что был разлив керосина», — рассказал Сергей Ивашкин во время оперативного совещания в связи с авиакатастрофой.

В среду, 15 ноября, при заходе на посадку в поселке Нелькан разбился пассажирский самолет Л-410. Борт летел из Хабаровска. В двух километрах от взлетно-посадочной полосы воздушное судно пропало с радаров. На борту находились семь человек: пять пассажиров, среди которых четырехлетняя девочка, а также два члена экипажа. Выжил только ребенок. 

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