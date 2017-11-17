В республике Марий Эл число жертв с микроавтобусом возросло до 15 человек

Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter погиб на месте, сообщает РИА «Новости». Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другие автомобили в условиях плохой видимости. Водитель лесовоза не пострадал.

Микроавтобус с пассажирами и лесовоз с прицепом столкнулись на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. Пассажирский автобус ехал из Йошкар-Олы в районный центр Юрино. Пассажирский транспорт принадлежал индивидуальному предпринимателю.

В пресс-службе главы республики уточнили, что среди пострадавших два ребенка. У одного из них перелом бедра и голени, у другого — травматический шок.

В МЧС республики сообщили, что еще один ребенок погиб.

По информации РИА «Новости», на месте ДТП работают специалисты экстренных служб, к месту аварии приехали глава Марий Эл Александр Евстифеев и министр внутренних дел республики Виктор Косарев. Обстоятельства аварии выясняются.



Фото © ГУ МЧС России по Республике Марий Эл​