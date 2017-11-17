17 ноября
Россия
59.99
 
€ 70.7
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В республике Марий Эл число жертв с микроавтобусом возросло до 15 человек

Главная Происшествия
Москва
04:50 17 Ноября 2017
авария, трасса, погибшие, пассажиры, республика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter погиб на месте, сообщает РИА «Новости». Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другие автомобили в условиях плохой видимости. Водитель лесовоза не пострадал.

Микроавтобус с пассажирами и лесовоз с прицепом столкнулись на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. Пассажирский автобус ехал из Йошкар-Олы в районный центр Юрино. Пассажирский транспорт принадлежал индивидуальному предпринимателю.

В пресс-службе главы республики уточнили, что среди пострадавших два ребенка. У одного из них перелом бедра и голени, у другого — травматический шок.

В МЧС республики сообщили, что еще один ребенок погиб.

По информации РИА «Новости», на месте ДТП работают специалисты экстренных служб, к месту аварии приехали глава Марий Эл Александр Евстифеев и министр внутренних дел республики Виктор Косарев. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото © ГУ МЧС России по Республике Марий Эл​

 
На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Происшествия

Новости Москвы: В СКР выясняют причину смерти 13-летнего подростка в чукотской тундре

В СКР выясняют причину смерти 13-летнего подростка в чукотской тундре

17.11.2017
Россия

Тело ребенка нашли в тундре с газовым баллончиком

Новости Москвы: В Хабаровском крае местные жители не дали загореться потерпевшему крушение самолету

В Хабаровском крае местные жители не дали загореться потерпевшему крушение самолету

15.11.2017
Россия

Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Ивашкин

Новости Москвы: В Хабаровск доставят выжившего после падения самолета ребенка

В Хабаровск доставят выжившего после падения самолета ребенка

15.11.2017
Россия

Девочку доставят в город на вертолете

Новости Москвы: В Хабаровском крае после крушения самолета возбуждено уголовное дело

В Хабаровском крае после крушения самолета возбуждено уголовное дело

15.11.2017
Россия

Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан

Новости Москвы: Горнолыжник из Франции погиб во время тренировки в горах Канады

Горнолыжник из Франции погиб во время тренировки в горах Канады

14.11.2017
Россия

35-летний спортсмен разбился при спуске с горы

Новости Москвы: Летевший за пострадавшими детьми самолет экстренно сел в Якутске

Летевший за пострадавшими детьми самолет экстренно сел в Якутске

14.11.2017
Россия

Борт со спасателями направлялся в Анадырь, где двое детей находятся в тяжелом состоянии после пожара

Новости Москвы: В Иране число жертв выросло до 330 человек

В Иране число жертв выросло до 330 человек

13.11.2017
Россия

Травмы получили 2500 человек

Новости Москвы: В Иране жертвами мощного землетрясения стали более 60 человек

В Иране жертвами мощного землетрясения стали более 60 человек

13.11.2017
Россия

В результате подземных толчков пострадали еще 300 человек

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.