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В СКР выясняют причину смерти 13-летнего подростка в чукотской тундре

Главная Происшествия
Москва
06:20 17 Ноября 2017
подросток, расследование, гибель, местные, жители, скр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На Чукотке представители СКР выясняют обстоятельства гибели 13-летнего мальчика, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональное управление следственного комитета.

Уточняется, что в полицию обратилась жительница поселка Угольные Копи, она сообщила, что разрешила сыну погулять с друзьями, но ребенок к назначенному времени дома не появился, мобильный телефон подростка был вне зоны действия сети. Сначала поисками ребенка занялась его семья.

«Совместными усилиями сотрудников полиции и следственного комитета около 19.00 (10.00 по Москве) 16 ноября 2017 года тело подростка без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в тундре в 40 метрах от жилого дома… поселка городского типа Угольные Копи. В ходе осмотра места происшествия под теплой курткой ребенка был обнаружен бытовой баллон с газом — пропаном», — сказано в сообщении.

Следователи рассматривают две версии причины смерти подростка: отравление бытовым газом и общее переохлаждение организма. Проверка продолжается.

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