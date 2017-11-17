В Марий Эл объявлен день траура по погибшим в ДТП с автобусом

В пятницу, 17 ноября, в республике объявлен день траура по погибшим в ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные управления общественных связей и информации главы региона.



В четверг, 16 ноября, в 17.30 по московскому времени на 64-м километре автодороги «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск» произошла авария маршрутного такси Mercedes Sprinter и лесовоза с прицепом. Микроавтобус принадлежал индивидуальному предпринимателю, машина с пассажирами ехала из Йошкар-Олы в райцентр Юрино.

Согласно предварительной информации маршрутка в условиях плохой видимости выехала для обгона на встречную полосу. По встречке шел лесовоз с прицепом. При столкновении погибли 15 человек, среди них — несовершеннолетний, четверо, в том числе трое детей, пострадали.

«(В пятницу) 17 ноября в Марий Эл будет объявлен день траура по погибшим в дорожно-транспортном происшествии с микроавтобусом и лесовозом», — сказал в четверг, 16 ноября, глава Марий Эл Александр Евстифеев, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что это большая трагедия для республики. Некоторое время назад глава Марий Эл заявил, что все пострадавшие в ДТП и родственники погибших получат необходимую помощь.