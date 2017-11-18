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В Новгородской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

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Россия
09:43 18 Ноября 2017
авария, дтп, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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В Новгородской области произошло серьезное ДТП. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на федеральной автодороге М-10 «Россия». Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщает, что пока по предварительным данным пострадало пять человек.

«ДТП произошло на 420-м километре автодороги. Столкнулись рейсовый автобус, в котором находились 64 человека, и грузовик», - сказал собеседник агентства.

По его словам, уже организована доставка пассажиров резервным транспортом в пункт назначения. Обстоятельства ДТП выясняются.

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