В аэропорту Пхукета сотни туристов не могут улететь домой

Sibnovosti.ru российский турист из Санкт-Петербурга сообщил, что он и сотни отдыхающих из разных стран мира находятся в аэропорту тайского острова Пхукет и не могут вылететь из-за задержки рейсов авиакомпании «VietJet Air».

VietJet Air или VietJet является интернациональным лоукостером из Вьетнама. Пассажирскими перевозками компания занимается с 2007 году. VietJet Air стала первой частной авиакомпанией, созданной во Вьетнаме.

«Сидим в аэропорту Пхукета. Тысячи туристов не могут улететь домой. Никто ничего не говорит. Авиакомпания Vietjetair тоже молчит», — сообщил Sibnovosti.ru турист из России Антон Чудновец.

Он также рассказал, что ни напитки, ни еду ожидающим уже несколько часов вылета туристам не дают.

«Король молчит. Стыковки сорваны. Больше всех возмущаются бразильцы и испанцы. Доверие к курорту подорвано навсегда», — написал отдыхавший на тайском острове россиянин.

Судя по табло в международном аэропорту Пхукета, три рейса авиакомпании VietJet Air задерживаются на несколько часов. Многие туристы пропустили свои стыковки на рейсы других авиакомпаний.



Фото предоставлено Антоном Чудновцом из международного аэропорта Пхукета