На космодроме Байконур устраняют последствия аварии

На космодроме «Байконур» при заправке разгонного блока «Фрегат» произошла внештатная ситуация, которая была связана с работой одного из его клапанов, сообщает в понедельник, 20 ноября, РИА «Новости», ссылаясь на представителя пресс-центра РКК «Энергия».

На месте происшествия работает комиссия, в ее состав вошли специалисты госкорпорации «Роскосмос», РКК «Энергия» и разработчика разгонного блока — НПО имени Лавочкина. Эксперты будут устанавливать причину аварии, а также разрабатывать программу по ее устранению. С завершением необходимых работ специалисты огласят заключение о возможности пуска в основную или резервную дату.

7 декабря «Фрегат» должен был вывести на орбиту спутник связи Angosat-1. Аппарат предназначен для обеспечения вещания на территории Анголы и всей Африки, уточняет «Лента.ру».

«Фрегат» используется в составе ракеты-носителя среднего и тяжелого классов для того, чтобы вывести космические аппараты на опорную, геостационарную и геопереходную орбиты искусственного спутника Земли.