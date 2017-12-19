При падении самолета в Нарьян-Маре погибли четыре человека

При крушении самолета в аэропорту Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа травмы разной степени тяжести получили 13 человек, сообщает агентство ТАСС.



Также сообщается, что число жертв крушения самолета, которое произошло во вторник, 19 декабря, погибли четверо. Данные уточнили в следственном управлении по Архангельской области и НАО Следственного комитета России.

Некоторое время назад сообщалось у двух погибших во время крушения самолета.

«По предварительной информации, телесные повреждения различной степени тяжести получили 13 лиц, находившихся на борту самолета, в том числе 4 человека погибли», — сказано в официальном сообщении.



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