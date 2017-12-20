В Ставрополе в жилом доме произошел взрыв

В Ставрополе в одном из жилых многоэтажных домов в Юго-Западном микрорайоне произошел взрыв, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителей городской администрации.



Как заявил мэр города Андрей Джатдоев, взрыв произошел не из-за утечки бытового газа, а из-за «незаконных действий». Суть этих действий градоначальник раскрывать не стал.

Он также добавил, что происшествие произошло по вине приезжего, арендовавшего квартиру в этом доме.



Источник в правоохранительных органах сообщил, что в многоэтажке взорвалась граната РГД-5. Никто из жителей не пострадал. Подозреваемого в преступлении ликвидировали.



Из дома после произошедшего были эвакуированы 130 человек, часть из них разместили в школе.

«Сейчас приехали повара, будут печь пирожки, жителей подуспокоили... Людям можно будет оставаться здесь столько, сколько нужно, это нештатная ситуация. Все ждут, пока закончится работа сотрудников правоохранительных органов», — сказал мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.

Отмечается, что к утру среды, 20 декабря, жители стали возвращаться в свои квартиры.