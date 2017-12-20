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В Ставрополе в жилом доме произошел взрыв

Главная Происшествия
Москва
11:48 20 Декабря 2017
взрыв, дом, ставрополь, местные, жители, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ставрополе в одном из жилых многоэтажных домов в Юго-Западном микрорайоне произошел взрыв, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителей городской администрации.

Как заявил мэр города Андрей Джатдоев, взрыв произошел не из-за утечки бытового газа, а из-за «незаконных действий». Суть этих действий градоначальник раскрывать не стал.

Он также добавил, что происшествие произошло по вине приезжего, арендовавшего квартиру в этом доме.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в многоэтажке взорвалась граната РГД-5. Никто из жителей не пострадал. Подозреваемого в преступлении ликвидировали.

Из дома после произошедшего были эвакуированы 130 человек, часть из них разместили в школе.

«Сейчас приехали повара, будут печь пирожки, жителей подуспокоили... Людям можно будет оставаться здесь столько, сколько нужно, это нештатная ситуация. Все ждут, пока закончится работа сотрудников правоохранительных органов», — сказал мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.

Отмечается, что к утру среды, 20 декабря, жители стали возвращаться в свои квартиры.

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