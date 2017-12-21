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В центре австралийского Мельбурна на пешеходов наехал автомобиль

Главная Происшествия
Москва
10:43 21 Декабря 2017
нападение, пешеходы, автомобиль, австралия, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Машина наехала на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн, об этом сказано в twitter полиции штата Виктория.

Произошедшее зафиксировали на улице Флиндерс. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости».

Полицейские задержали водителя, находившегося за рулем машины. Сейчас сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия и советует избегать район инцидента.

Как сообщает телеканал SBS, среди пострадавших есть ребенок дошкольного возраста. Он получил повреждения головы.

Фото из twitter.com

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