В центре австралийского Мельбурна на пешеходов наехал автомобиль

Машина наехала на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн, об этом сказано в twitter полиции штата Виктория.
Произошедшее зафиксировали на улице Флиндерс. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости».
Полицейские задержали водителя, находившегося за рулем машины. Сейчас сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия и советует избегать район инцидента.
Как сообщает телеканал SBS, среди пострадавших есть ребенок дошкольного возраста. Он получил повреждения головы.
Фото из twitter.com