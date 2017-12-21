В центре австралийского Мельбурна на пешеходов наехал автомобиль

Машина наехала на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн, об этом сказано в twitter полиции штата Виктория.

Произошедшее зафиксировали на улице Флиндерс. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости».

Полицейские задержали водителя, находившегося за рулем машины. Сейчас сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия и советует избегать район инцидента.



Как сообщает телеканал SBS, среди пострадавших есть ребенок дошкольного возраста. Он получил повреждения головы.



Фото из twitter.com