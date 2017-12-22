В Ивановской области в жилом доме рухнула стена

Данных о пострадавших при обрушении стены нет, сообщили агентству ТАСС в пятницу, 22 декабря, в региональном главке МЧС.

«Произошло обрушение торцевой стены жилого пятиэтажного дома с пятого по первый этажи», — рассказал собеседник информационного агентства.

Все жильцы дома были эвакуированы. Уточняется, что данные об обрушении домовой стены поступили в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Ивановской области в пятницу, 22 декабря, в 06:15 по Москве.

На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели.