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В Ивановской области в жилом доме рухнула стена

Главная Происшествия
Москва
07:32 22 Декабря 2017
мчс, город, область, обрушение, местные, жители, дом
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Данных о пострадавших при обрушении стены нет, сообщили агентству ТАСС в пятницу, 22 декабря, в региональном главке МЧС.

«Произошло обрушение торцевой стены жилого пятиэтажного дома с пятого по первый этажи», — рассказал собеседник информационного агентства.

Все жильцы дома были эвакуированы. Уточняется, что данные об обрушении домовой стены поступили в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Ивановской области в пятницу, 22 декабря, в 06:15 по Москве.

На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели.

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