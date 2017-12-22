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В Подольске местный житель стрелял по прохожим из окон квартиры

Главная Происшествия
Москва
09:52 22 Декабря 2017
стрельба, пострадавшие, задержание, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Житель Подольска открыл стрельбу из окна квартиры. Во время стрельбы двое прохожих пострадали. Подозреваемого задержала полиция, сообщила в пятницу, 22 декабря, глава пресс-службы главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Злоумышленник, находясь в квартире одного из домов на улице Народная, из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов из окна, в результате чего причинил двум местным жителям телесные повреждения. В результате проведенных полицейским мероприятий правонарушитель был установлен и задержан», — рассказала начальник пресс-службы.

По ее данным, при обыске квартиры у ранее судимого 23-летнего местного жителя нашли и изъяли пневматическую винтовку.

Также Татьяна Петрова сообщила, что по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство», максимальное наказание по которым предусматривает до двух и пяти лет лишения свободы соответственно.

Подозреваемый был арестован, добавили в главном управлении МВД.

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