Житель дома в Ивановской области до обрушения стены собрал соседей и вывел на улицу

В прокуратуре Ивановской области заявляют, что состояние дома было хорошим. Считается, что обрушение стены могло произойти из-за подмыва фундамента.

В городе Юрьевец Ивановской области идет доследственная проверка по факту обрушения жилого дома, об этом агентству «Интерфакс» сообщила глава пресс-службе следственного управления СКР по региону Ирина Котова.

«Установлено, что один из жильцов ночью проснулся, услышав сильный треск, и решил выяснить его причины. Он увидел трещину в стене и начал будить всех соседей, в итоге более 50 человек вышли на улицу, испугавшись возможных последствий. Также установлено, что ранее жильцы дома обращались в управляющую организацию по поводу трещин на стенах дома и в сентябре этого года проводились работы по укреплению несущих конструкций дома», — сказала Ирина Котова.

Также в пресс-службе управления МВД по региону информационному агентству сообщили, что сотрудники полиции организовали посты для охраны общественного порядка и имущества местных жителей, у которых в доме остались вещи.

22 декабря в 06:15 обрушилась наружная стена дома 33-А на ул.Пушкина в городе Юрьевец. Были эвакуированы 54 жителя дома. В момент чрезвычайного происшествия они были дома. Сейчас эвакуированные жильцы находятся в общежитии Юрьевецкого сельскохозяйственного колледжа. Жертв и пострадавших нет, уточняет «Интерфакс».

Обрушение произошло в пятиэтажном жилом доме. Он состоит из двух подъездов, в нем находятся 40 квартир, зарегистрировано 78 человек

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что на данный момент у дома обрушились две угловые стены и потолочные перекрытия пяти квартир одного из подъездов.

Прокуратура Ивановской области сообщает, что, согласно предварительной информации, обрушение части наружной стены дома могло произойти из-за подмыва фундамента грунтовыми водами и дождливой погоды.