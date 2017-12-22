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Житель дома в Ивановской области до обрушения стены собрал соседей и вывел на улицу

Главная Происшествия
Москва
11:12 22 Декабря 2017
местные, жители, область, город, дом, мчс, спасение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В прокуратуре Ивановской области заявляют, что состояние дома было хорошим. Считается, что обрушение стены могло произойти из-за подмыва фундамента.

В городе Юрьевец Ивановской области идет доследственная проверка по факту обрушения жилого дома, об этом агентству «Интерфакс» сообщила глава пресс-службе следственного управления СКР по региону Ирина Котова.

«Установлено, что один из жильцов ночью проснулся, услышав сильный треск, и решил выяснить его причины. Он увидел трещину в стене и начал будить всех соседей, в итоге более 50 человек вышли на улицу, испугавшись возможных последствий. Также установлено, что ранее жильцы дома обращались в управляющую организацию по поводу трещин на стенах дома и в сентябре этого года проводились работы по укреплению несущих конструкций дома», — сказала Ирина Котова.

Также в пресс-службе управления МВД по региону информационному агентству сообщили, что сотрудники полиции организовали посты для охраны общественного порядка и имущества местных жителей, у которых в доме остались вещи.

22 декабря в 06:15 обрушилась наружная стена дома 33-А на ул.Пушкина в городе Юрьевец. Были эвакуированы 54 жителя дома. В момент чрезвычайного происшествия они были дома. Сейчас эвакуированные жильцы находятся в общежитии Юрьевецкого сельскохозяйственного колледжа. Жертв и пострадавших нет, уточняет «Интерфакс».

Обрушение произошло в пятиэтажном жилом доме. Он состоит из двух подъездов, в нем находятся 40 квартир, зарегистрировано 78 человек

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что на данный момент у дома обрушились две угловые стены и потолочные перекрытия пяти квартир одного из подъездов.

Прокуратура Ивановской области сообщает, что, согласно предварительной информации, обрушение части наружной стены дома могло произойти из-за подмыва фундамента грунтовыми водами и дождливой погоды.

«Установлено, что содержанию дома уделялось внимание, он находится в хорошем состоянии, недавно там был произведен ремонт в подъездах с заменой оконных рам на пластиковые», — сообщила глава пресс-службы областной прокуратуры Валентина Кручинина.

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