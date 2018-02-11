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В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний» с пассажирами на борту

Главная Происшествия
Москва
15:49 11 Февраля 2018
самолет, гибель, пассажиры, авиакомпания, крушение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пассажирский самолет Ан-148 пропал с экранов радаров после того, как вылетел из московского аэропорта «Домодедово». Лайнер направлялся в Орск. Об этом сообщает «Интерфакс». Также источник в экстренных службах сообщил информационному агентству, что на борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», - рассказал источник.

По предварительным данным, самолет разбился в Раменском районе Подмосковья.

Также «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщает, что потерпевший крушение Ан-148 был новым, его эксплуатировали восемь лет. Он также рассказал, что очевидцы видели падение горящего самолета в Подмосковье. 

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