В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний» с пассажирами на борту

Пассажирский самолет Ан-148 пропал с экранов радаров после того, как вылетел из московского аэропорта «Домодедово». Лайнер направлялся в Орск. Об этом сообщает «Интерфакс». Также источник в экстренных службах сообщил информационному агентству, что на борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», - рассказал источник.

По предварительным данным, самолет разбился в Раменском районе Подмосковья.

Также «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщает, что потерпевший крушение Ан-148 был новым, его эксплуатировали восемь лет. Он также рассказал, что очевидцы видели падение горящего самолета в Подмосковье.