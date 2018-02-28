Погибшего при перестрелке в Казани гвардейца наградят посмертно

Погибшего при перестрелке в Казани сотрудника Росгвардии посмертно представят к награде. Инцидент произошел вечером в минувший вторник – житель многоквартирного дома устроил дебош и открыл по прибывшим на место ЧП силовикам стрельбу из ружья.

Как пишут «Известия», о награждении погибшего при исполнении сотрудника Росгвардии сообщили в ГУ МВД по Татарстану. По данным ведомства, семье мужчины окажут необходимую помощь, у него остались трое детей.

Напомним, инцидент в доме по улице Авангардной в Казани произошел во вторник. По предварительной информации, 36-летний злоупотребляющий местный житель устроил дебош, а когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, открыл по ним стрельбу. Погиб сотрудник Росгвардии, кроме того был ранен полицейский.

- По предварительным данным, 36-летний злоумышленник, вооруженный охотничьим ружьем пришел к родственникам жены, у которых та гостила, и, открыв беспорядочную стрельбу, попытался проникнуть в квартиру, где помимо четырех взрослых, находились трое несовершеннолетних, - уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Татарстан.

Злоумышленник был обезврежен, заведено уголовное дело.

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