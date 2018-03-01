СК выяснит обстоятельства гибели людей при пожаре в Раменском

Следователи начали проверку обстоятельств гибели двух человек при пожаре в подмосковном Раменском. По предварительным данным, причиной пожара был хлопок бытового газа в пятиэтажном доме по улице Кирова.

Как сообщают «Известия», сейчас на месте ЧП работает следствие. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины задымления, а также уточняется количество пострадавших.

По предварительным данным, из-за пожара погибли две женщины. Одна из них обнаружена на лестничном марше между 2 и 3 этажами, еще одна погибшая — на балконе второго этажа. Еще четверо, в том числе двое детей, пострадали. В результате инцидента оказались разрушены пять межквартирных перегородок. Несущие стены остались целы.

Фото: vk.com/mchs_mo