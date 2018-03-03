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К берегам Камчатки идет шторм с девятиметровыми волнами

Главная Происшествия
Москва
09:20 3 Марта 2018
шторм, мчс, предупреждение, камчатка, судно
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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У побережья Камчатки в ночь на воскресенье, 4 марта, ожидается сильный шторм. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает в субботу, 3 марта, информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на главное управление МЧС России по краю.

«По данным Камчатского гидрометеоцентра, в первой половине ночи 4 марта ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря (прибрежная акватория Алеутского района)», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Уточняется, что волнение распространится в первой половине ночи понедельника, 5 марта, на центральную и западную часть Берингова моря.

Штормовая погода будет господствовать в регионе до середины дня понедельника, отмечают в МЧС.

Спасатели рекомендуют главам судоходных компаний, суда которых находятся в районах шторма, принять меры повышенной предосторожности.

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