Полуторагодовалая девочка спасла мать от упавшей с крыши снежной глыбы

В поселке Видяево Мурманской области полуторагодовалая девочка увела свою мать от крыши за секунды до обрушения с нее снега. Этот момент попал на видео, ролик опубликован в Telegram-канале Следственного комитета России.

На кадрах видно, что у входа в здание стоят две женщины, одна из которых держит за руку маленькую дочь. В какой-то момент девочка отводит мать в сторону. Женщина машинально отходит, продолжая разговор со знакомой, а через несколько секунд с крыши падает огромная масса снега.

Несмотря на то что «лавина» попала на всех троих, женщина с ребенком, по всей видимости, пострадала меньше, чем ее знакомая, стоявшая непосредственно у здания.

По факту этого происшествия проводится проверка. Следователи опросили должностных лиц, ответственных за очистку кровли от снега и наледи, и изъяли документы, определяющие порядок уборки. О том, кто понесет ответственность за инцидент, пока неизвестно.