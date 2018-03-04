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Полуторагодовалая девочка спасла мать от упавшей с крыши снежной глыбы

Главная Происшествия
Москва
09:19 4 Марта 2018
общество, происшествия, дети, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселке Видяево Мурманской области полуторагодовалая девочка увела свою мать от крыши за секунды до обрушения с нее снега. Этот момент попал на видео, ролик опубликован в Telegram-канале Следственного комитета России.

На кадрах видно, что у входа в здание стоят две женщины, одна из которых держит за руку маленькую дочь. В какой-то момент девочка отводит мать в сторону. Женщина машинально отходит, продолжая разговор со знакомой, а через несколько секунд с крыши падает огромная масса снега.

Несмотря на то что «лавина» попала на всех троих, женщина с ребенком, по всей видимости, пострадала меньше, чем ее знакомая, стоявшая непосредственно у здания.

По факту этого происшествия проводится проверка. Следователи опросили должностных лиц, ответственных за очистку кровли от снега и наледи, и изъяли документы, определяющие порядок уборки. О том, кто понесет ответственность за инцидент, пока неизвестно.

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