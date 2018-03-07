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При крушении Ан-26 в Сирии погиб офицер с Камчатки

Главная Происшествия
Россия
08:43 7 Марта 2018
крушение, самолет, война, сирия
Автор: Sibnovosti.ru
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В результате крушения самолета Ан-26 в Сирии погиб находившийся на борту офицер с Камчатки. Об этом сообщил губернатор края Владимир Илюхин.

- Офицер эскадрильи отряда беспилотных летательных аппаратов 317 отельного смешанного авиационного полка, который базируется в городе Елизово, Алексей Труфанов. Скорбим и разделяем горечь утраты, - цитируют главу региона «Известия».

Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в Сирии на аэродроме Хмеймим в минувший вторник. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 32 человека, в том числе 6 членов экипажа. Все они погибли. Самолет потерпел крушение, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего.

Фото: vk.com/mil

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