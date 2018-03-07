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Зарезавшая сожителя женщина с Ямала пыталась вылечить его пластырем

Главная Происшествия
Россия
09:19 7 Марта 2018
убийство, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ямало-Ненецком автономном округе будут судить местную жительницу, обвиненную в убийстве. По данным следствия, зарезав сожителя, женщина пыталась его спасти, заклеив рану лейкопластырем.

Как пишут «Известия», инцидент произошел  в селе Ныда Надымского района. Женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим сожителем, а затем ударила его ножом в область живота. При ранении были повреждены внутренние органы. Мужчина скончался на месте.

Следователи установили, что после совершения убийства женщина заклеила рану на теле мужчины пластырем и легла спать. На допросе женщина полностью признала свою вину.

Фото: pixabay.com

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