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Племянница Лозы ждет ребенка от парня, ставшего жертвой бродячих собак в Подмосковье

Главная Происшествия
Россия
11:14 12 Марта 2018
чп, гибель, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Племянница известного певца Юрия Лозы ждет ребенка от молодого человека, ставшего жертвой стаи бродячих собак в подмосковной Истре. 19-летний парень попытался отбить от разъяренных животных случайную прохожую и сам стал их жертвой.

О семейной трагедии Юрий Лоза написал у себя на странице в Facebook. По словам музыканта, молодой человек совершил «героический поступок». Напомним, как писали «Известия», в Истре возвращалась домой 26-летняя женщина. На нее набросились бродячие собаки. 19-летний молодой человек попытался отогнать животных – они напали на него. Юноша погиб.

- Я всегда был против больших собак в тех местах, где им нечем заняться и нечего жрать. Никаких волков в Подмосковье нет, а значит, и нет необходимости заводить волкодавов. Однако их снова и снова разводят, а потом выпускают на волю. Но собаки на воле сбиваются в стаи и очень быстро начинают вести себя как волки, потомками которых по сути своей и являются, - написал Юрий Лоза.

Фото: pixabay.com

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