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Прокуратура: к аварии под Сретенском привело бездействие Минстроя Забайкалья

Главная Происшествия
Москва
12:01 11 Января 2020
авария, дтп, чита
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Забайкальского края выразила официальную позицию по поводу причин аварии под Сретенском. Тогда пассажирский автобус упал с моста. Погибли 19 человек.

«Более 90 раз предприниматель, который организовывал эти перевозки, нарушал требования разрешительной документации. Хотя только за два нарушения он мог быть лишен данного разрешения. Но министерство соответствующей инициативы не выдвинуло, договор не расторгало, разрешение не аннулировало», - заявил в эфире ГТРК «Чита» начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин.

По словам Трухина, смертельного ДТП можно было избежать. Но работавшее на тот момент как пять месяцев министерство строительства, транспорта и ЖКХ края не сделало ничего, чтобы наладить контроль и снизить аварийность на дорогах.

Напомним, 1 декабря прошлого года в Забайкальском крае с моста в реку Куэнга с высоты около 10 метров упал пассажирский автобус. В момент аварии в нем находилось 43 человека. Автобус KIA Granbird выполнял рейс по маршруту Чита – Сретенск.

фото: официальный портал Забайкальского края

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