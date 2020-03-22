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На Алтае рано утром произошло землетрясение

Главная Происшествия
Москва
07:19 22 Марта 2020
алтай, землетрясение
Автор: Sibnovosti.ru
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В республике Алтай сегодня, 22 марта, рано утром произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 5:56 часов местного времени в Кош-Агачском районе. Магнитуда составила 4.6. Эпицентр находился в 234 км юго-восточнее Горно-Алтайска.

По данным Службы, ближе всего к эпицентру - в 12 км - был населенный пункт Кызыл-Таш. Информации о разрушениях и жертвах нет.

 

фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

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