На Алтае рано утром произошло землетрясение

В республике Алтай сегодня, 22 марта, рано утром произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 5:56 часов местного времени в Кош-Агачском районе. Магнитуда составила 4.6. Эпицентр находился в 234 км юго-восточнее Горно-Алтайска.

По данным Службы, ближе всего к эпицентру - в 12 км - был населенный пункт Кызыл-Таш. Информации о разрушениях и жертвах нет.

фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН