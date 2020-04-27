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На борьбу с сибирскими пожарами позвали военных и арендаторов

Главная Происшествия
Москва
05:40 27 Апреля 2020
пожары, сибирь, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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В регионах Сибири идет борьба с природными пожарами. Их число растет из-за жаркой и ветреной погоды. 

В Иркутской области врио губернатора Игорь Кобзев поручил до 15 мая заключить соглашения с арендаторами лесных участков. Эти соглашения должны предусматривать помощь арендаторов в тушении пожаров – предприниматели будут предоставлять людей и технику. Кроме того, арендаторам предложили установить КПП на въездах на участки.

По данным официального портала Иркутской области, в тушении всех природных пожаров на территории региона вчера было задействовано 47 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 393 работника лесной охраны, 163 мобилизованных гражданина и 80 единиц наземной техники.

В Республике Тува 26 апреля природные пожары действовали в шести районах. В том числе, в Тоджинском, где ранее был введен карантин из-за коронавирусной инфекции. За помощью глава региона Шолбан Кара-оол обратился в Центральный военный округ.

По данным минобороны РФ, ведомство, отвечая на эту просьбу, направит в общей сложности 100 военнослужащих. Так, в село Бояровка Каа-Хемского района уже прибыли из Кызыла мотострелки с тяжелой военной техникой «КамАЗ» и «Урал». Они создают вокруг села минерализированные полосы.

«За прошедшие выходные в Хакасии зафиксировано большое количество возгораний мусора и палов травы. Большинство из них пришлось на жаркую и ветреную субботу. Причиной ландшафтных пожаров, как правило, служит людская халатность при обращении с огнем. Наиболее масштабные палы травы зафиксированы в Усть-Абаканском, Боградском и Ширинском районах республики. Длина наибольшего из них по фронту составила около 50 км», - сообщили, в свою очередь, о ситуации в этом регионе в главном управлении МЧС по Республике Хакасия.

фото: сайт министерства обороны РФ

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