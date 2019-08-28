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Участники программы «Школа БРИКС» обсуждают наиболее острые вопросы мировой политики

Главная Новости БРИКС
Москва
11:10 28 Августа 2019
конференция, брикс, школа
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве 26-30 августа проходит Международная научно-образовательная программа «Школа БРИКС» участниками которой стали дипломаты, ученые, студенты и аспиранты, журналисты из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, стран СНГ, Европы и Азии, передает корреспондент www.sibnovosti.ru.

Программа организована Национальным комитетом по исследованию БРИКС и Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

«Организаторы программы «Школа БРИКС» стараются учитывать актуальную мировую повестку. Многих сейчас волнует торговая война между США и Китаем, нарастающая угроза нового мирового финансового кризиса. Не снимаются с повестки и вопросы международной безопасности и противостояния терроризму. Эти темы обязательно будут обсуждаться в рамках «Школы БРИКС» в этом году», - отметил в интервью Международному пресс-центру «МКР-Медиа» PR-директор Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Иван Ксенофонтов.

По его словам, к «Школе БРИКС» есть большой интерес в странах объединения.

«Программы, которые проводят Национальный комитет по исследованию БРИКС и Фонд  им. А. М. Горчакова вызывают заметный интерес. У граждан стран объединения налицо дефицит знаний друг о друге, и это открывает широкое поле деятельности для народной дипломатии. Благодаря таким программам люди в наших государствах понимают, насколько мы близки, несмотря на тысячи километров расстояний между столицами. Что нас волнуют одни и те же вопросы, и что все мы готовы действовать сообща для решения наиболее острых из них», - добавил представитель Фонда.

Как отмечает Иван Ксенофонтов, в рамках «Школы БРИКС» страны объединения представлены равным количеством участников. Делегаты прослушают специально подготовленный курс лекций, посетят мастер-классы ведущих российских и иностранных экспертов по тематике БРИКС, изучат особенности взаимодействия, цели и задачи стран-участниц объединения, обсудят проблематику международных отношений в широком спектре.

Целью программы «Школа БРИКС» является расширение пула молодых экспертов для формирования кадрового резерва и дальнейшего развития молодежного трека взаимодействия в рамках объединения БРИКС.

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