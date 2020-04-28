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Международная сеть TVBRICS запустила информационный обмен материалами о борьбе с COVID-19

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Москва
08:33 28 Апреля 2020
вирус, телевидение, брикс, новости
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В рамках обмена актуальные новости из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР о режиме самоизоляции, мерах по предотвращению распространения инфекции и способах лечения и диагностики коронавируса станут доступны аудитории СМИ стран «пятерки» на национальных языках.

«Информационный обмен актуальными материалами между медиа стран БРИКС – это не только способ поделиться опытом государств «пятерки» в борьбе с распространением инфекции, узнать из первоисточника о том, как справляются с эпидемией местные медицинские учреждения, какую помощь обществу оказывают волонтеры, но и шанс увидеть жизнь простых людей в этот сложный период. Во всех странах жители сталкиваются с теми же трудностями самоизоляции, что и мы в России: это и переход на «удаленку» (это тоже для многих становится испытанием), риск потерять работу, финансовые сложности, и более личные проблемы: отношения в семье, с которой ты проводишь 24 часа в сутки, даже выбор образовательных онлайн-курсов или онлайн-уроков йоги! Среди материалов, которые нам прислали партнеры из стран БРИКС, много истории «из первых уст», историй простых горожан из Сан-Паулу, Кейптауна, Ченду. Надеюсь, это поможет нашим зрителям мыслить позитивнее и не чувствовать себя изолированными от мира, но оставаться его частью», - отметила руководитель международного отдела сети TVBRICS Жанна Толстикова.

Идею информационного хаба «BRICSAGAINSTCOVID-19. INFOHUB» по борьбе с пандемией в странах БРИКС поддержали партнеры сети TV BRICS: один из старейших просветительских каналов Бразилии TVCULTURA Padre Anchieta Foundation (штат Сан-Паулу), бразильская телесеть FUNTELPARedeCulturadeComunicação (штат Пара), BRICSTVMojaMedia в ЮАР (Кейптаун), заинтересованность в обмене материалами выразили ChengduRadioandTelevisionStation (Китай, Ченду), China Intercontinental Communication Center (Китай, Пекин).

По словам Жанны Толстиковой, Иинформационный хаб «BRICSAGAINSTCOVID-19. INFOHUB» - первый пример подобной международной коллаборации между иностранными медиакомпаниями по информированию населения об эпидемиологической обстановке в странах БРИКС.

В российском эфире TVBRICS в сети Ростелеком (кнопка 249) на постоянной основе будет выходить специальный тематический блок #МыВместе, который будет обновляться за счет партнерских материалов и репортажей московской редакции TVBRICS, созданных в партнерстве с всероссийской акцией #МыВместе по взаимопомощи и поддержке пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Первый выпуск выйдет в эфир TVBRICS 27 апреля в 22:00 (+3 GMT, с повтором 28 апреля в 12:00). Материалы будут дополняться и уже доступны онлайн на официальном сайте сети в разделе #МыВместе (в русской версии сайта) и #WeAreTogether (в английской версии).

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