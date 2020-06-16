Бразильский мультфильм «Царство растений» впервые увидят телезрители 30 стран Африканского континента

Медиахолдинг Moja Media (партнер международной сети TV BRICS в ЮАР) 18 июня впервые покажет бразильский анимационный фильм "Царство растений". Премьера состоится в специальном эфирном блоке TV BRICS, регулярно выходящем на канале группы Moja Media в ЮАР. Анимационный фильм из Бразилии покажут на спутниковом телеканале BRICS TV Moja Media в 30 странах Африки.

Фильм режиссера Гильерме Гера «Царство растений» (2017) рассказывает о проблеме охраны окружающей среды. Картина заставит зрителя задуматься о сохранении и защите лесов на примере главного героя, лесоруба, работающего в джунглях Амазонии, действия которого вызвали неожиданную реакцию природы.

Режиссер мультфильма, Гильерме Гер, родился в 1987 году в Жуанвиле, на юге Бразилии. Получил степень бакалавра в области киноискусства в Университете штата Санта-Катарина. Специализируется на направлениях живописи, графики и сценографии. По окончании обучения обращается к анимации, создает 2 короткометражных фильма: “O Natal de Pedro” («Рождество Петра») и “O Homem na Caixa” («Человек в коробке»). С 2011 года тесно сотрудничает с геологами и биологами и создает иллюстративные и анимационные проекты для продвижения экологического образования.

Его мультфильм «Царство растений» (оригинальное название Plantae) нарисован вручную и несет в себе послание о сохранении природы, и поднимает проблему вырубки тропических лесов на планете.

Мультфильм «Царство растений» ранее участвовал в первом в России киносмотре бразильских анимационных фильмов, который проводился Бразильским культурным центром в Москве и Москино при медиаподдержке сети TV BRICS в феврале 2020 года. В мае состоялась российская премьера анимационного фильма на канале TV BRICS. Посмотреть фильм можно на сайте ТВ БРИКС в разделе "БРИКС Кино": https://tvbrics.com/shows/tsarstvo-rasteniy

В рамках работы партнерской сети TV BRICS осуществляется многосторонний информационный обмен между медиакомпаниями стран БРИКС. TV BRICS выступает крупнейшим «узлом» по передаче контента в формате «кольца»: Россия – Индия – Китай – ЮАР – Бразилия – Россия. На постоянной основе происходит обмен репортажными съемками с главным телеканалом штата Сан-Паулу (Бразилия) ТВ КУЛЬТУРА и телекомпанией Funtelpa штата Пара (Бразилия), африканским телеканалом Moja Media, телеканалом Durban TV в ЮАР. Российским телезрителям TV BRICS доступен теле- и киноконтент китайского производства (Sanya Bright, «Жэньминь Жибао», CNC Xinhua, Chengdu Radio and Television Station ), а также индийские короткометражные фильмы объединения Indo-Russian Cinema.

По материалам TV BRICS