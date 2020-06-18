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Телеканал «Продвижение» покажет концерт известного южноафриканского рокера Арно Карстенса

Главная Новости БРИКС
Москва
11:27 18 Июня 2020
телеканал, культура, концерт
Автор: Sibnovosti.ru
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Телеканал «Продвижение» 20 июня покажет  концерт известного южноафриканского рокера Арно Карстенса, подготовленного специально для российской аудитории.

Концерт был представлен впервые в прямом эфире 7 июня на канале TV BRICS в YouTube.  Официальным информационным партнером концерта выступило «Радио Сибирь». Ранее Арно никогда не выступал для российской публики.

Певец представит программу, включающую в себя старые хиты, а также свежие синглы «Midnight Screams» и «Erupt» из нового альбома, релиз которого намечен на конец 2020 года.

Арно Карстенс - обладатель мировых музыкальных наград «Лучший рок-альбом» и «Лучший альтернативный альбом». Журнал Mail & Guardian назвал его «крестным отцом южноафриканского рока». Для музыканта это шоу станет российским дебютом на российском телевидении и знакомством с российским зрителем.

 

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