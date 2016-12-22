Михаил Горбачев заявил о своей частичной ответственности за распад СССР

Накануне, в среду, 22 декабря, в материале, опубликованном на портале «Российской газеты», Михаил Горбачев уточнил, что в условиях перестройки и гласности республики СССР начали требовать реального наполнения суверенитета. По его словам, было необходимо реформировать, обновить Советский Союз.

«С запозданием, но мы пошли именно по этому пути. Если бы все участники этого процесса проявили ответственность, то, я уверен, он дал бы результат: у нас были бы сильные, действительно суверенные республики и сильный, эффективный центр, действующий в их общих интересах. Но решить эту задачу мы не смогли. Я не снимаю с себя свою долю ответственности. Но моя совесть чиста», — сообщил Михаил Горбачев.

Бывший президент Советского Союза отметил, что «отстаивал Союз до конца, действуя политическими методами».

«Но все ли вели себя ответственно? Нет. Не могу не сказать о роли тогдашнего российского руководства. Начиная с принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году и вплоть до решения Верховного Совета утвердить Беловежское соглашение в декабре 1991 года оно занимало в целом деструктивную позицию. Если бы не позиция России, у сепаратистов других республик никогда не хватило бы сил развалить Союз», —цитирует слова экс-президента Горбачева «Российская газета».

Горбачев также добавил, что и сейчас убежден в том, что даже после августовского путча, когда республики СССР приняли декларации о суверенитете и независимости, можно было договориться с большинством из них о создании союзного конфедеративного государства. Были трудные переговоры, отмечает Михаил Горбачев, но такой проект соглашения был подготовлен.

Бывший президент СССР от метил, что применять силовые методы для спасения Союза было нельзя.

«Политические средства, методы убеждения были исчерпаны. Надо ли было после этого применить силовые средства? В последние годы этот вопрос задают все чаще. Как и тогда, сегодня я убежден: этого делать было нельзя. Это пахло пожаром в большом доме, проще говоря — войной. На такой риск в стране, перегруженной проблемами, конфликтами, оружием, нельзя было идти», — отметил Горбачев.