ЦИК: комиссия не будет комментировать выдвижение кандидатов в президенты РФ до начала кампании

В центральную избирательную комиссию поступает «по два письма в день от желающих баллотироваться в президенты», заявила секретарь центризбиркома агентству ТАСС.



Центральная избирательная комиссия не будет комментировать выдвижение кандидатов до официального старта избирательной кампании. В частности, выдвижение оппозиционера Алексея Навального, сообщила информационному агентству Майя Гришина.

«Сейчас выборов нет. Когда выборы будут назначены, выдвижение происходит, тогда мы рассматриваем все документы. Кто к нам придет, всех рассмотрим», — сказала секретарь ЦИК во время ответа на вопрос о возможности Алексея Навального участвовать в выборах. Она также подчеркнула, что параметры участия в выборах «закреплены в законе».

Майя Гришина отметила, что в адрес ЦИК приходит «по два письма в день от желающих баллотироваться в президенты».

«Всем объясняем, что (это) регулируется законом, выборы в 2018 году, начнется кампания — приходите», — цитирует ее слова агентство ТАСС.

Президиум Верховного суда России в ноябер отменил обвинительный приговор в отношении основателя «Фонда борьбы с коррупцией» Навального и экс-главы «Вятской лесной компании» Петра Офицерова. Материалы были направлены на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Через некоторое время после этого Алексей Навальный заявил о своем желании выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.

Агентству ТАСС адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев пояснил, что сейчас у подзащитного нет юридических препятствий для участия в выборах. Судимость Навального по делу о клевете погашена. В отношении приговора по делу «Ив Роше» у Навального было обвинение средней тяжести, которое не препятствует участию в выборах. Адвокат также отметил, что единственным препятствием для выдвижения кандидатуры на выборы может стать обвинительный приговор по делу «Кировлеса».

В настоящее время суд проходит во второй раз в Ленинском суде Кировской области.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне заявил, что вопрос о намерении Навального участвовать в выборах президента является «темой, которой нет».