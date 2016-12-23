Трамп заявил о желании видеть простых людей на инаугурации

Дональд Трамп заявил, что хочет видеть на своей инаугурации, она пройдет в США 20 января, не звезд шоу бизнеса и известных политиков, а простых людей, об этом сообщает РИА «Новости».

«Так называемые знаменитости из списка «А» все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу людей», — написал избранный американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

Таким образом Трамп намекнул, что большинство знаменитых людей в США на выборах поддерживали его оппонента — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая в итоге проиграла.

Миллиардер и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, которые прошли в этом году 8 ноября. Он обошел основного соперника Хиллари Клинтон по числу голосов выборщиков, хотя та набрала почти на три миллиона голосов избирателей больше.



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