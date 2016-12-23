Владимир Путин: внимательно слежу за громкими резонансными делами

Глава государства Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы», заявил, что внимательно следит за всем громкими резонансными делами, такими, как убийство Бориса Немцова, коррупционный скандал, связанный с экс-министром минэкономразвития Алексея Улюкаева и другими.



Отвечая на вопрос представителя СМИ о том, был ли у президента России личный разговор с бывшим главой минэкономразвития, который наверняка изложил бы свою точку зрения на происходящее, Путин отметил, что с Алексеем Улюкаевым не разговаривал, материалов дела было достаточно, чтобы появилась формулировка «утрата доверия» и последовавшее за этим увольнение.



Иллюстрация — стоп-кадр прямой трансляции 12-ой пресс-конференции

президента России Владимира Путина на телеканале «Россия 1»